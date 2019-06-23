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AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım açıklama yapıyor! Ekrem İmamoğlu'na tebrik Haberin devamı. ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde 15'i açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,69
%45,39
4.484.840 3.791.227
AÇILAN SANDIK : %95,45
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GÜNCEL

İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi oylar sayılıyor

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.

YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek

Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak.

Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

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