SON DAKİKA
CHP'nin önünde görülmemiş kalabalık! Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor canlı izleyin Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
ANADOLU AJANSI VERİLERİ ANKA AJANSI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCEL

CHP Genel Merkezi'nde sevinç gösterileri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'nun seçim zaferi İstanbul'da CHP'lilerin sevince yol açarken Ankara'da bulunan parti merkezi önünde de kutlamalar var.

İstanbul'daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından, parti genel merkezine gelmeye başlayan partililer, yayın yasağının kalkmasıyla ilk sonuçları da sevinçle karşıladı. Partililer CHP genel merkezi önünde bayraklarla kutlamalar yapıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan seçimle ilgili bomba paylaşım
Ak Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan seçimle ilgili bomba paylaşım
İmamoğlu ne kadar fark attı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
İmamoğlu ne kadar fark attı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
Kars'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
Harvey 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Harvey 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Canlı Yayın
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Canlı Yayın
Adil Gür'ün kehaneti doğru çıktı
Adil Gür'ün kehaneti doğru çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a seslendi "Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım"
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a seslendi "Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım"
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan bomba Anadolu Ajansı yorumu
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan bomba Anadolu Ajansı yorumu
Ekrem İmamoğlu kaç yaşında aslen nereli Ekrem İmamoğlu ailesi kimdir?
Ekrem İmamoğlu kaç yaşında aslen nereli Ekrem İmamoğlu ailesi kimdir?
Seçim sonuçları gelince CHP'liler bildiğiniz göbek attı
Seçim sonuçları gelince CHP'liler bildiğiniz göbek attı
Binali Yıldırım "Rakibim önde görünüyor tebrik ederim"
Binali Yıldırım "Rakibim önde görünüyor tebrik ederim"
Mehmet Selim İmamoğlu kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri
Mehmet Selim İmamoğlu kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri
Erdoğan Vahdettin Köşkü'e geldi
Erdoğan Vahdettin Köşkü'e geldi
Dilek İmamoğlu aslen nereli Ekrem İmamoğlu'nun eşi kimdir?
Dilek İmamoğlu aslen nereli Ekrem İmamoğlu'nun eşi kimdir?