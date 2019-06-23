CHP Genel Merkezi'nde sevinç gösterileri
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu'nun seçim zaferi İstanbul'da CHP'lilerin sevince yol açarken Ankara'da bulunan parti merkezi önünde de kutlamalar var.
İstanbul'daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından, parti genel merkezine gelmeye başlayan partililer, yayın yasağının kalkmasıyla ilk sonuçları da sevinçle karşıladı. Partililer CHP genel merkezi önünde bayraklarla kutlamalar yapıldı.