Seçim sonuçları gelince CHP'liler bildiğiniz göbek attı
AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın ilk seçim sonuçlarıyla ilgili açıklaması ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde gittiğini söylemesi sırasında CHP Genel Merkezi'nde büyük sevinç yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin ilk sonuçlar, CHP Genel Merkezi'nde sevinçle karşılandı.
İstanbul'daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından, parti genel merkezine gelmeye başlayan partililer, yayın yasağının kalkmasıyla ilk sonuçları da sevinçle karşıladı.
Partililerin Ekrem İmamoğlu lehine sevinç gösterileri sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saatlerde genel merkez önünde hazırlanan otobüs üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor.