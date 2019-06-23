Binali Yıldırım "Rakibim önde görünüyor tebrik ederim"

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Saat 19.16 YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırdı. Seçimleri rakibim önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum.

Teşkilat mensuplarımıza projelerimizi dinleyen İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum.

Büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin kusursuz işlediğini ortaya koymuştur.

Bu sonuçların İstanbul'un geleceğini hayırlar getirmesine Rabbimden niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Kendisine yardımcı olmaya da devam edeceğim.

Bu sonuçlar 15 milyon için hayırlı olsun."