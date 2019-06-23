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Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan bomba Anadolu Ajansı yorumu

YSK yasağı kalkmadan ANKA'dan ilk sonuçların geldiğini belirten Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya'nın heyecanlı anları dikkat çekti.

FOX TV sunucuları Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, her seçim günü olduğu gibi yine bir araya geldi ve programa başladı. Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, FOX TV'de seçim sonuçlarını verirken yüz ifadeleriyle gündeme geliyor.

"YÜZÜMÜZE TAKILMAYINIZ"

Programda Fatih Portakal, "Şimdi gelen mesajlar var. Yüzünüz gülüyor diyor. Bizim yüzümüz her zaman gülüyor. Bir here daha hatırlatalım. Artık bu 10. seçim. Burada yüzlere takılmayınız. Şu anda biz enerjinin maksimum olduğu noktadayız. Daha başlamadı. Ama 5 saat, 6 saat sürecek. Öyle kalıyorsun." dedi.

"İŞİMİZE OLAN AŞKIMIZ"

İsmail Küçükkaya da, "Bizim yüzümüzün gülmesi, Fatih Portakal kardeşimle birlikte birbirimizle enerjimizin tutması ve işimize olan aşkımız." dedi.

"HENÜZ AÇIKLAYAMIYORUZ"

Fatih Portakal, AA'nın henüz veri geçişini sağlamadığını söyledi. ANKA'dan sonuçların geldiğini ancak YSK yasağından dolayı açıklayamadıklarını ifade etti.

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