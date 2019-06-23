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CHP'nin önünde görülmemiş kalabalık! Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapıyor canlı izleyin Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul seçimleriyle ilgili ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a seslendi "Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım"

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasını yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi: Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım.

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.  Seçimi önde tamamlayan İmamoğlu, "Bu bir zafer değil başlangıçtır" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sıcak mesajlar verdi. İşte konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bana yapılanları unutmak istiyorum

Siyasi partiler kutsal değildir, liderleri de kutsal değildir. Onları kutsallaştırmak doğru değildir. Liderlerin yeri milletin üstü değil içidir. Egemenlik kayıtsız şartsız sadece milletindir. Milyonlarca oy almak sevgi gösterilerine mazhar olmak liderlerin ayaklarını yerden kesmemeli. Milyonlarca insana mahçup olmamak için çok çalışacağım. 23 Haziran'da hem ittifak hem parti adayı hem bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime, tüm adaylara teşekkür ediyorum. Seçim döneminde bana, aileme ve çalışma arkadaşlarıma yönelik yapılanları unutmak istiyorum.

Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum.  Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. Hizmet üretim ve çözüm bekliyor."

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