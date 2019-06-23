İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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MEDYA

Nagehan Alçı stüdyoyu terk etti Fatih Altay'lı espiriyi patlattı

İSTANBUL yerel seçim sonuçları açıklandığında Habertürk ekranları ilginç anlara sahne oldu. Programda seçim sonuçlarını değerlendiren Nagehan Alçı stüdyodan apar topar ayrıldı.

Türkiye’nin gündeminin ilk sırasında aylardır konuşulan, tekrarlanan İstanbul yerel seçimleri bugün gerçekleşti.

Tek pusula, tek zarf şeklinde yapılan oylamada oylar kısa sürede sayıldı ve kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinin kazananı oldu.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine göre büyük yükseliş yaşadı ve birçok ilde oyunu ciddi şekilde artırdı.

NAGEHAN ALÇI YAYINDAN AYRILDI

Diğer yandan, seçim sonuçları netleşmeye başladığında Habertürk ekranları ilginç görüntülere sahne oldu.

Seçim yayınının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın "Binali Yıldırım birazdan kaybettik açıklaması yapacak" sözleri üzerine stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

Nagehan Alçı, Didem Yılmaz'a yayından ayrılmak zorunda olduğunu ileterek stüdyoyu terk etti.

Alçı, stüdyodan ayrılırken, Fatih Altaylı, "Nagehan'ın meşhur cep telefonuna, meşhur mesaj geldi anlaşılan" diyerek Nagehan Alçı'ya takıldı.

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