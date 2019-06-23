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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%54,03
%45,09
4.698.782 3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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POLİTİKA

Meral Akşener "Milletimiz unutulmaz bir ders vermiştir"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Haziran İstanbul seçimi ile ilgili açıklamalarda bulunarak milletin büyük bir demokrasi dersi verdiğini söyledi.

"Sözlerimin başında yine ve yeniden bir demokrasi dersi veren büyük Türk milletini selamlıyorum. Aziz milletimiz 31 Mart seçimlerinin ardından 6 Mayısta YSK eliyle yapı-yapılan sandık darbesine olgunlukla ve kararlılıkla cevap vermiştir. Türk demokrasi tarihi millet iradesini yok sayanlara sandık temeleyenelere bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur. 23 Haziran seçimi 31 marttaki seçimi hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçen iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır.  Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir. İstanbul'da biraz morartmıştır. İradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeleyemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. İstanbullu ve İstanbul'da yaşayan hemşehrilerime tek tek teşekkür ediyorum.

Üsküdar'da ikamet eden biri olarak Üsküdarlı komuşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı milli iradedir İstanbulludur. 23 Haziran tarihi demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir. Herkes başını iki elinin arasına almalı ve aziz milletimizin verdiği mesajı doğru okumalıdır. Ben yaptım oldu diyenlere söz de karar da benim demiştir. Milletimiz bu ülkeyi aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım demiştir. Milletimiz demokrasi fukarası akıllara unutamayacağı bir ders vermiştir.  İstanbullu hemşehrilerim seçilmiş büyükşehir belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha seçerek gasp edilen hakkını teslim etmiştir."

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