Halk sokağa döküldü İmamoğlu'nun Beylikdüzü yolunda önü kestiler

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ne yola çıktığında otobüsünün önü kesildi. İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları "Her şey güzel olacak" sloganıyla selamladı.