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EKREM İMAMOĞLU
%
54,03
%
45,09
4.698.782
3.921.201
AÇILAN SANDIK : %99,37
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Eklenme Tarihi:
23.06.2019 22:09
Metin Uca'dan Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından kahkaha videosu geldi
23 Hazirran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu seçildi. Bunun üzerine Metin Uca'nın sosyal medyadan yaptığı mesaj olay oldu.
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Etiketler
Metin uca
ekrem imamoğlu
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