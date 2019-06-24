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Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Tiyatro ve Sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy'de içinde 5 yaşında kızının da olduğu otomobiliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosikletliye çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy'de otomobiliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosikletliye çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bazı motosiklet sürücülerinin aynı noktadan geçmeleri kameraya yansıdı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Kaza saat 19: 30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Cadde üzerinde ilerleyen tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli İbrahim Acun(45) ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan üç doktor yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aracında büyük hasar meydana gelen Taşdöğen ve yanında bulunan 5 yaşındaki kızı kazayı yara almadan atlattı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından Selahattin Taşdöğen polis aracında bekleyen kızıyla ilgilendi.

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