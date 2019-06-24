Ekrem İmamoğlu'ndan gelen her şey çok güzel olacak klibi

Dün yinelenen seçimde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında 'Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle her şey çok güzel olacak' paylaşımında bulundu.

İmamoğlu, Twitter hesabında “Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle her şey çok güzel olacak” paylaşımı yaptı.