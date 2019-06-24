MEDYA

Ekrem İmamoğlu'ndan gelen her şey çok güzel olacak klibi

Dün yinelenen seçimde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.

Dün yinelenen seçimde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında 'Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle her şey çok güzel olacak' paylaşımında bulundu.

İmamoğlu, Twitter hesabında “Çocukların sevgisi, gençlerin coşkusu, anaların duasıyla kazandık. Bir çift mavi gözün ışığında, bundan böyle her şey çok güzel olacak” paylaşımı yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'dan Nagehan'ın o sözlerine tepki
Soylu'dan Nagehan'ın o sözlerine tepki
Adana'da portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu
Adana'da portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu
Hadi Özışık'tan bomba seçim yorumu!
Hadi Özışık'tan bomba seçim yorumu!
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
Edirne'deki cinayet davasında karar
Edirne'deki cinayet davasında karar
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu komşularına balkondan teşekkür etti
Ekrem İmamoğlu komşularına balkondan teşekkür etti
Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar
Serinleme uğruna ölümü göze alıyorlar
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Otomobil iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kurnaköy yolunda feci kaza
Kurnaköy yolunda feci kaza
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum
ASDEP nedir 2019 ASDEP başvuru şartları alımları ne zaman?
ASDEP nedir 2019 ASDEP başvuru şartları alımları ne zaman?