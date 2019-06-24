Ahmet Ağaoğlu: "25 milyon avro vereyim bana bir Abdülkadir getirin"

Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'ya Lille'den, Abdülkadir Ömür'e de Monaco'dan transfer teklifi geldiğini belirterek, "İkisi için de resmi teklif geldi. Birisi Monaco, birisi Lille, Birisi Ömür birisi de Yazıcı için. Allah'tan fazla zikredilmiyor. Uğurcan'a da gelen teklifler var." dedi.

Ağaoğlu, "Monaco'dan Abdülkadir'e 16 milyon avro ve bonuslar, Yusuf'a da Lille'den 12 milyon avroluk teklifler mi geldi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Onların (Monaco) teklifi o doğrultuda veya biraz daha üzerine çıkabilirdi ama oyuncumuzu bu sene itibarıyla satmayı düşünmediğimizi söyledim. Onların o teklifi yapmalarına bile fırsat kalmadı. Kulübün mali durumunu göz önünde bulundurduğunuz zaman, her teklifi kulübün menfaatleri doğrultusunda düşünmelisiniz. İki oyuncumuza da yapılan teklifleri gerçek dışı görüyorum. Oyuncularımızın gerçek piyasa değerini yansıttığına inanmıyorum. Yusuf'a yapılan teklife de 12 civarı diyelim. Reel olarak 10 da bilmem nereye katılırsa 1 milyon daha.. Bu da biraz komik oluyor, işte Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak 1 milyon avro daha.. ne yapacağız bir taraftan ligde zirve mücadelesi verirken, taraftarlarımızla birlikte diğer taraftan sizin maçınıza gelip, bir de Şampiyonlar Ligi'ne katılmanız için hem taraftar hem kulüp hem de dua desteği mi vereceğiz... Dua ettiğimiz zaman, Allahım Trabzonspor diye başlıyoruz, onun yanına da bir de Fransa'daki, İspanya'daki kulübü mü ekleyeceğiz. Allah katında da fazla kabul göreceğini zannetmiyorum."