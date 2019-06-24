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Trafikte inanılmaz anlar kamerada! Tartıştığı sürücüye bakın ne yaptı

İzmir'de otomobil sürücüsü, yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru direksiyonu kırınca kazaya neden oldu. Çeşme Otoyolu'nda yaşanan bu kaza, cep telefonuyla kaydedildi.

Otoyolda Çeşme'den İzmir yönüne giden iki otomobilin sürücüleri, dün saat 18.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle tartıştı. Bir süre sonra, taraflardan biri, sağ şeritte ilerlediği sırada otomobilinin direksiyonunu tartıştığı sürücünün bulunduğu orta şeride doğru kırdı.

ANİDEN DİREKSİYONU KIRDI

Bunun üzerine, orta şeritte ilerleyen sürücü de, tartıştığı kişinin kendisine çarpmasını önlemek için bir anlık refleksle direksiyonu sol şeride kırınca, arkasından gelen otomobille çarpıştı.

OLAY ANI AMATÖR KAMERADA

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı otomobilin sürücüsünün diğer sürücüye el ve kol hareketleri yaptığı, daha sonra da direksiyonu önüne kırıp, kazaya sebebiyet verdiği görülüyor.

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