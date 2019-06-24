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İstanbul Bağcılar'da iş yeri yangını mahalleliyi sokağa döktü

İSTANBUL Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu.

İSTANBUL Bağcılar'da bir binanın giriş ve bodrum katlarında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın üst katlardaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Binada büyük çapta hasara yol açan yangın, paniğe kapılan mahalle sakinlerini de sokağa döktü.

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