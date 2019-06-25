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Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı iddiası

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı 17 yaşındaki arkadaşı Emirhan Ateşi tabanca ve bıçakla öldürdüğü belirtilen 16 yaşındaki E.Ş. aynı tabancayla intihara kalkıştı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi.

Göğsünden ve kafasından vurdu

Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı.

Aynı tabancayla başına ateş etti

Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine getirilerek, tedaviye alındı.

Soruşturma başlatıldı

Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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