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Canevim 5. bölüm fragmanı

Canevim dizisi 5. yeni bölümüyle 1 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı ATV'de olacak. Canevim'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Canevim 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Canevim'in yeni bölümünde neler olacak? Canevim 1 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı ATV'de...

Yapımcılığını Koliba Film - Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in başrollerini paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

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