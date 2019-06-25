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Sandık görevlisinin cenazesine katılan Binali Yıldırım zor anlar yaşadı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün hayatını kaybeden AK Parti'nin sandık görevlisi Özgür Zengin'in cenazesine katıldı.

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde AK Parti'nin sandık görevlisi olan ve seçim sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özgür Zengin'in cenazesine katıldı. Yıldırım, bir an olsun yanından ayrılmadığı Zengin'in acılı babasını teselli etti. Yıldırım acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı.

30 yaşında hayatını kaybeden Zengin'in cenaze namazı, Hz. Ebubekir Camiinde ikindi namazına müteakiben kılındı. Cenazeye katılan Zengin'in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Binali Yıldırım, bir an olsun yanından ayrılmadığı Zengin'in acılı babasını teselli etti. 

Yıldırım acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı. Yıldırım, cenazeye katılan bazı vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Ardından Yıldırım, camiden ayrıldı.

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