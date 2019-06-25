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DÜNYA

Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında

Kazakistan’da orduya ait bir silah deposunda meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın sonrası askeri üsteki askerlerden biri kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Kazakistan’ın Türkistan bölgesindeki Arys şehrinde bulunan orduya ait silah deposunda art arda patlamalar meydana gelmiş ve bunun sonrasında yangın çıkmıştı. Patlamadan hemen sonra askeri üste bulunan askerlerden birinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, askerlerin patlamaların yaşandığı anda siper aldıkları görüldü. Görüntüleri kayda alan asker ise parmağı ile patlama bölgesini göstererek, “Orada neler oluyor bilmiyorum. Ailemi çok seviyorum” dedi. Askerlerin yaşadığı panik anları da görüntülere yansıdı.

Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 40’tan fazla kişi yaralandı.

YAKLAŞIK 200 ÇOCUK KAYBOLDU

Kazakistan yerel medyası, şehrin tahliyesi sırasında bazı çocukların kaybolduğunu ve kaybolan çocukların sayısının yaklaşık 200 civarında olduğunu yazdı. Çocukların ve diğer tahliye edilen kişilerin Arys’in doğusunda bulunan Çimkent’teki bir camiye alındıkları belirtildi.

Ayrıca, bölgeye 100’den fazla güvenlik gücünün sevk edildiği ve patlamalara dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

“BÖLGEDE RADYASYON TEHLİKESİ YOK”

Daha önce içişleri ve savunma bakanlarını acil olarak önlem alınması konusunda bilgilendirdiğini açıklayan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, meydana gelen olaya dair bilgi almak amacıyla bölgeyi gitti.

Bölgeyi ziyaret eden Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev yaptığı açıklamada, depoda radyoaktif cephane bulunmadığını, bu nedenle bölgede radyasyon tehlikesi olmadığını duyurdu.

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