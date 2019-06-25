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Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Eskişehir-Kütahya Karayolu'nun 30. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olar Aysel Gürdal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. 

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ferda Erdoğan (26) ve Zehra Erdoğan (18) olay yerinde hayatını kaybetti. 
Kazada, sürücü Aysel Gürdal ile yolcular Süreyya Bahar ve Necla Naz Bahar yaralandı. 

Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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