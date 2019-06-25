Meral Akşener parti grubunda Erdoğan'ın şiirini okudu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, YSK'nın kararı ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından ilk grup toplantısında seçim sonuçlarına ve diğer gündem maddelerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın da sıkça söylediği Sezai Karakoç'un şiirinden bir kısım okudu

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz bu arkadaşların T.C. ibaresinden rahatsız olduklarını öğrendik, ama hangi arada İstiklal Marşı’na sinir olmaya başladılar? Onu da yeni öğrendik. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsan boş, göklerden gelen bir karar vardır. 23 Haziran adalet bayramı oldu.

Sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders veren büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum. Bu milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir.