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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında konuşuyor! Flaş Ekrem İmamoğlu mesajı Haberin devamı.
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendileri için asıl önemli olanın, milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesi olduğunu belirterek, "Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir." dedi.

23 Haziran İstanbul seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Pazar günü yapılan İBB seçiminin de şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İBB'ye seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde, İBB seçimleriyle ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti. Bunun üzerine YSK büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Tabi bu seçimlerde gerek belediye meclisinde, kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı. Bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini yine tamamiyle AK Parti almıştı. 

Binali beyin seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali bey İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi tecrübelerini, projelerini hayata geçirmek için aday olmuştu. Ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti.

Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerlidir. 31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir."
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