Hadi Özışık'tan Ali Babacan açıklaması

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 3600 ek gösterge olmak üzere seçmene verilen bir takım sözlerin tutmadığını söyleyerek tüm bunlara ekonomik sorunların da eklenmesiyle 23 Haziran'daki farkın arttığını söyledi. Özışık, Ekrem İmamoğlu ekibinin Binali Yıldırım'ın ekibine göre daha profesyonel olduğunu ifade etti.

Hadi Özışık, NTV'de katıldığı programda 23 Haziran seçimlerini değerlendirdi. AK Parti'nin 23 Haziran seçimleriyle yüzleşmesi gerektiği görüşüne asıl yüzleşme 31 Mart'ta başlamalıydı sözleriyle itiraz eden Özışık, bu başarısızlığın mimarlarının cezalandırılmadığını hatta ödüllendirildiğini söyledi.

İşte Özışık'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"31 Mart'ta bu yüzleşme gerçekleşmeliydi. İnsanlar bunu bekledi. İstanbul'da bir başarısızlık vardı. 31 Mart seçimlerinde ve bu başarısızlığın mimarları cezalandırılmadı hatta ödüllendirildi diyebiliriz. Bu insanlardan isim vermeye gerek yok, teşkilatlar hala iş başında. Yüzleşmede geç kalındı diyebilirim.