SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında konuşuyor! Flaş Ekrem İmamoğlu mesajı Haberin devamı.
MEDYA

Hadi Özışık'tan Ali Babacan açıklaması

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu ekibinin Binali Yıldırım'ın ekibine göre daha profesyonel olduğunu söyledi. Özışık Ali Babacan'ın kuracağı parti ile ilgilide açıklamalarda bulundu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 3600 ek gösterge olmak üzere seçmene verilen bir takım sözlerin tutmadığını söyleyerek tüm bunlara ekonomik sorunların da eklenmesiyle 23 Haziran'daki farkın arttığını söyledi. Özışık, Ekrem İmamoğlu ekibinin Binali Yıldırım'ın ekibine göre daha profesyonel olduğunu ifade etti.

Hadi Özışık, NTV'de katıldığı programda 23 Haziran seçimlerini değerlendirdi. AK Parti'nin 23 Haziran seçimleriyle yüzleşmesi gerektiği görüşüne asıl yüzleşme 31 Mart'ta başlamalıydı sözleriyle itiraz eden Özışık, bu başarısızlığın mimarlarının cezalandırılmadığını hatta ödüllendirildiğini söyledi.

İşte Özışık'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"31 Mart'ta bu yüzleşme gerçekleşmeliydi. İnsanlar bunu bekledi. İstanbul'da bir başarısızlık vardı. 31 Mart seçimlerinde ve bu başarısızlığın mimarları cezalandırılmadı hatta ödüllendirildi diyebiliriz. Bu insanlardan isim vermeye gerek yok, teşkilatlar hala iş başında. Yüzleşmede geç kalındı diyebilirim. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Boşanma aşamasındaki kadınları barıştırma vaadiyle 3 milyon lira dolandırdılar
Boşanma aşamasındaki kadınları barıştırma vaadiyle 3 milyon lira dolandırdılar
Futbolcu trolleyen Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı
Futbolcu trolleyen Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı
Erdoğan konuşurken Binali Yıldırım duygusal anlar yaşadı
Erdoğan konuşurken Binali Yıldırım duygusal anlar yaşadı
Rusya'da şok istifa! Cumhurbaşkanı görevini bıraktı
Rusya'da şok istifa! Cumhurbaşkanı görevini bıraktı
Şekere ve çaya okkalı zam geldi! Motorin de dün akşam zamlandı
Şekere ve çaya okkalı zam geldi! Motorin de dün akşam zamlandı
Bursa'da tarihi niteliği olan iki İncil satmaya çalışırken yakalandılar
Bursa'da tarihi niteliği olan iki İncil satmaya çalışırken yakalandılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kaldırıma uçan aracın yayaları teğet geçtiği anlar kamerada
Kaldırıma uçan aracın yayaları teğet geçtiği anlar kamerada
25 Haziran Türkiye Gündemi
25 Haziran Türkiye Gündemi
Balıkesir lise taban puanları 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Balıkesir lise taban puanları 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Meral Akşener parti grubunda Erdoğan'ın şiirini okudu
Meral Akşener parti grubunda Erdoğan'ın şiirini okudu
Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya tepki! Habertürk canlı yayını aradı
Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya tepki! Habertürk canlı yayını aradı
Adana lise taban puanları 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu yeni
Adana lise taban puanları 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu yeni
Muğla'da plajda çıplak adam paniği! Vatandaşlar darp etti
Muğla'da plajda çıplak adam paniği! Vatandaşlar darp etti
Bilecik lise taban puanları 2019 nitelikli lise güncel yüzdelik dilimleri tablosu
Bilecik lise taban puanları 2019 nitelikli lise güncel yüzdelik dilimleri tablosu