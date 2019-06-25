Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı

Ekvador Ligi'nde, Costa ile Sierra takımları karşı karşıya geldi. Sierra'nın deplasmanda Costa'yı 5-2 yendiği maçta Brezilyalı kadın hakem Fernanda Colombo, başarılı yönetimi kadar futbolcuyu trollemesiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Oyuncuyu trolledi

Müsabakada oyunun durduğu bir dakikada yanından geçen oyuncuya bakarak elini arka cebine götüren Colombo, kırmızı kart gösterecekmiş gibi yaptı. Daha sonra Brezilyalı hakem, arka cebinden çıkardığı mendille terini sildi ve oyuncuya bakarak gülümsedi. Hakemin trollemesi, sahadaki futbolcuları da güldürdü.