GÜNCEL

Yuvasından düşen yavru karga kediye böyle yem oldu

Kargaların, yuvasından düşen karga yavrusunu kedinin ağzından kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı.

Tokat'ta ağaçtaki yuvasından düşen bir karga yavrusu yerde bulunan kedinin avı oldu. Yavru kargayı kediden kurtarmak isteyen diğer kargalar, kediye saldırdı. Ağzına aldığı yavru karga ile kaçmaya başlayan kedi ile yavru kargayı kurtarmak isteyen kargaların ilginç mücadelesi kameralara yansıdı.

Ağzındaki yavru ile otomobillerin altına girip kargaların saldırısından korunan kedi, bir süre sonra kaçıp uzaklaşmayı başardı. Yetişkin kargaların yavru kargayı kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı. Yavru karga ardından kediye yem oldu.

O anlara tanıklık eden Savaş Kalkan, kargaların yavru kargayı kedinin ağzından kurtarma için çok çaba gösterdiğini ama başarılı olamadığını söyledi. Zeki olma özellikleri ile tanına kargaların yavrularına sahip çıkma içgüdüsü ile hareket ettiğini ifade eden Kalkan, kargaların yavru kargayı kediden kurtaramadığına üzüldüğünü dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor Canlı Yayın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor Canlı Yayın
Kapıyı kırarak eve girdiler korkunç manzarayla karşılaştılar
Kapıyı kırarak eve girdiler korkunç manzarayla karşılaştılar
ABD'nin NATO Temsilcisi Hutchison'dan Türkiye'ye skandal tehdit!
ABD'nin NATO Temsilcisi Hutchison'dan Türkiye'ye skandal tehdit!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim ve Ekrem İmamoğlu açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim ve Ekrem İmamoğlu açıklamaları
Irak'ın Kuzeyi'nde PKK hedefleri vuruldu
Irak'ın Kuzeyi'nde PKK hedefleri vuruldu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi ile ilgili önemli karar! Müze yapılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi ile ilgili önemli karar! Müze yapılıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan: Dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz
Erdoğan: Dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz
Aç kalan yılanlar balıklara saldırdı
Aç kalan yılanlar balıklara saldırdı
Giresun LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Giresun LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı
Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı
Erdoğan: S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz
Erdoğan: S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz
Çorum 2019 lise taban puanları nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Çorum 2019 lise taban puanları nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'a teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'a teşekkür etti
Rize lise taban puanları LGS 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri güncel
Rize lise taban puanları LGS 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri güncel