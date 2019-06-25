POLİTİKA

Erdoğan: Dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili, "Dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna ''Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık değil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz'' yanıtını verdi.

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