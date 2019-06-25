Erdoğan: Dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna ''Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık değil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz'' yanıtını verdi.