Otomobilin köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olay, kentteki hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan acı olayda, beyaz renkli bir otomobil sokakta uyuduğu gözlenen bir köpeğin üstünden hızla geçti. Otomobilin iki lastiği de talihsiz köpeği ezdi. Araç tarafından ezilen köpek daha sonra ayağı kalkarak birkaç saniye acı içinde kendi çevresi etrafında dönerek kıvrandı. Güvenlik kameralarına yansımayan anlarda ise köpeğin kendini can havli ile kaldırıma attığı ve sonrasında ise can çekişerek telef olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından kentteki hayvanseverler ise görüntüler ile birlikte polise giderek şikayetçi oldular. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.