DÜNYA

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülü bugün Kazakistan'a indi.

Rusya'nın uzay programı konusundaki şüpheleri derinleştiren bir fırlatma kazasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonuna giden ilk ekip bugün güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndü. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain, Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) usta kozmonot Oleg Kononenko ve Kanada Uzay Ajansı'ndan (CSA) rekor sahibi David Saint-Jacques'i taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü 204 gün uzayda kaldıktan sonra Kazakistan'ın Dzhezkazgan şehrine indi.

EKİP ÜYELERİNİN SAĞLIĞI İYİ

Dünya'ya indikten sonra Kozmonot Kononenko, "Bu tür havayı görmekten mutluyum" şeklinde açıklama yaptı. Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, CSA astronotu David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Rus Soyuz roketi Ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılırken başarısız olmuş, roketteki Rus astronot Aleksey Ovchinin ve ABD astronotu Nick Hague Kazakistan’a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Yaşanan kazadan sonra NASA astronotu Anne McClain, kozmonot Oleg Kononenko ve Kanada Uzay Ajansı'ndan David Saint-Jacques'i taşıyan Soyuz MS 11, 3 Aralık'ta ISS'ye gönderilmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadına saygısızca davranan esnafa kapatma cezası verildi
Kadına saygısızca davranan esnafa kapatma cezası verildi
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığındaki silah! Borcu bakın ne kadar?
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığındaki silah! Borcu bakın ne kadar?
Nihat Özdemir isyan etti! İş dünyası seçimlerden yoruldu
Nihat Özdemir isyan etti! İş dünyası seçimlerden yoruldu
Erzincan'da korkunç olay! Gelin kayınvalidesini öldürdü
Erzincan'da korkunç olay! Gelin kayınvalidesini öldürdü
Bursa'da akaryakıt şirketi Aytemiz'den esnafa avantajlı yakıt
Bursa'da akaryakıt şirketi Aytemiz'den esnafa avantajlı yakıt
Sami Khedira transferi Beşiktaş için çok zor
Sami Khedira transferi Beşiktaş için çok zor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada
Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada
Yücel Seçkiner neden öldü kaç yaşındaydı eşi Günay Seçkiner kimdir?
Yücel Seçkiner neden öldü kaç yaşındaydı eşi Günay Seçkiner kimdir?
Kemal Kılıçdaroğlu "Bizim de Allahımız var"
Kemal Kılıçdaroğlu "Bizim de Allahımız var"
Luis Suarez'den olay hareket! Rezil rüsva oldu
Luis Suarez'den olay hareket! Rezil rüsva oldu
Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi
Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi
Diyarbakır’da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi
Diyarbakır’da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi
Kahramanmaraş LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Kahramanmaraş LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri