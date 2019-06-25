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Luis Suarez'den olay hareket! Rezil rüsva oldu

Copa America’da Uruguay, Şili’yi 1-0 yendi. İki takımın da adını çeyrek finale yazdırdığı maça Luis Suarez’in ‘refleks’ itirazı damga vurdu.

Copa America C Grubu maçında Uruguay, Şili'yi 1-0 mağlup etti. Her iki takım da organizasyonda çeyrek finale yükseldi. Uruguay'ın golü 82. dakikada Cavani'den geldi. Uruguay bu sonuçla gruptan lider çıktı.

Öte yandan İki takımın da adını çeyrek finale yazdırdığı maça Luis Suarez’in ‘refleks’ itirazı damga vurdu. Suarez'in penaltı itirazı, futbolseverler tarafından garipsendi. Çünkü kalecinin elini kullanma hakkı varken Suarez'in hakemden penaltı beklemesi özellikle sosyal medyada dalga konusu oldu.

Peru ile eşleşti
Bu sonuçla Copa America çeyrek finalinde Şili, Kolombiya ile Uruguay ise Peru ile eşleşti. Grubun diğer maçında ise Ekvador ile Japonya 1-1 berabere kaldı ve iki takım da turnuvadan elendi.

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