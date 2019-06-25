25 Haziran Türkiye Gündemi yeni

Kabine revizyonu olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Erdoğan, kabine değişikliği iddiaları içinse "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan açıklamalar! Bizim de Allahımız var

Kemal Kılıçdaroğlu "İmamoğlu'nu hedef alarak orantısız bir şekilde bütün güçleriyle bir propaganda yaptılar. Onların güçleri var ama bizim de Allah’ımız var."

Meral Akşener ''23 Haziran Türk milletinin destanıdır''

İYİ Parti lideri Meral Akşener, YSK'nın kararı ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından ilk grup toplantısında yaptığı açıklamada''23 Haziran Türk milletinin destanıdır'' dedi.

Sezai Temelli'den çarpıcı sözler! Bu sadece bir belediye seçimi değil

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temellis, 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını söyledi.

Mazbatasını ne zaman alacak? Ekrem İmamoğlu gün verdi

Ekrem İmamoğlu, mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var" dedi.