SON DAKİKA
Yeni askerlik düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Askerlik süresi kısaldı 100 bin kişiye erken terhis yolu açıldı Haberin devamı.
GÜNCEL

25 Haziran Türkiye Gündemi yeni

25 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Kabine revizyonu olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Erdoğan, kabine değişikliği iddiaları içinse "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan açıklamalar! Bizim de Allahımız var

Kemal Kılıçdaroğlu "İmamoğlu'nu hedef alarak orantısız bir şekilde bütün güçleriyle bir propaganda yaptılar. Onların güçleri var ama bizim de Allah’ımız var."

Meral Akşener ''23 Haziran Türk milletinin destanıdır''

İYİ Parti lideri Meral Akşener, YSK'nın kararı ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından ilk grup toplantısında yaptığı açıklamada''23 Haziran Türk milletinin destanıdır'' dedi.

Sezai Temelli'den çarpıcı sözler! Bu sadece bir belediye seçimi değil

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temellis, 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını söyledi.

Mazbatasını ne zaman alacak? Ekrem İmamoğlu gün verdi

Ekrem İmamoğlu, mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önemli kurumdan uluslararası insan hakları ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önemli kurumdan uluslararası insan hakları ödülü
Yeni askerlik sistemi düzenlemesi yasalaştı! 100 bin erin erken terhisi için engel kalmadı
Yeni askerlik sistemi düzenlemesi yasalaştı! 100 bin erin erken terhisi için engel kalmadı
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi değerlendirmesi
Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi değerlendirmesi
Oyun oynarken otelin havuzuna düştü! Minik Melek kurtarılamadı
Oyun oynarken otelin havuzuna düştü! Minik Melek kurtarılamadı
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın acı günü
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın acı günü
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması! İlk parçaları..
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması! İlk parçaları..
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadıköy'de çıkan yangında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi
Kadıköy'de çıkan yangında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi
İşçinin leğen keyfi sosyal medyayı salladı
İşçinin leğen keyfi sosyal medyayı salladı
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var
İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var
Kastamonu sahiline ölmüş büyükbaş hayvan vurdu
Kastamonu sahiline ölmüş büyükbaş hayvan vurdu
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Ünlü oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti