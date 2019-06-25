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Feci kazanın görüntüleri araç kamerasında ortaya çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet sürücüsünün 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ramazan bayramının ilk günü İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Erdan Kanyılmaz idaresindeki motosiklet, 1 No'lu aralık kavşağında Ahmet A. idaresindeki şehiriçi minibüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan ve çöp konteynırına çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz buradaki ilk müdahalenin Ambulansla Bursa’daki bir hastaneye sevkedildi. Erdan Kanyılmaz, hastanedeki 17 günlük ölüm kalım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

KAZA MİNİBÜS KAMERASINDA

3 çocuk babası Erdan Kanyılmaz’ın hayatını kaybettiği motosiklet kazası ise kazaya karışan minibüsün kamerasına an be an yansıdı. Kavşakta çarpışan motosiklet savrularak yol kenarındaki çöp konteynırına çarpıyor.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, minibüs sürücüsü Ahmet A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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