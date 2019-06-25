Fenerbahçeli Ozan Tufan son haliyle görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz yıllarda aşı kiloları nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan, yeni sezona yaptığı bireysel çalışmalarla başladı. Sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Ozan Tufan, sezon başı kampında teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girerek takımda kalmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da geçiren ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın Türk futboluna kazandırmaya çalıştığı Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin kalabalık orta sahasında forma şansı bulmak için elinden geleni yapıyor.

Salonda yaptığı çalışmayı Instagram hesabından paylaşan Ozan Tufan'ın fit görüntüsü dikkat çekti. Milli futbolcu, fitness antrenmanlarında sixpack'lere yükleniyor.