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Bitlis'te sürülerin tozlu yolculuğu

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaz mevsiminde koyun sürülerinin Nemrut Dağı’ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

İhlas Haber Ajansı

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü’ndeki çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor.

Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.

Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan drone ile görüntülendi.

Tatvan’a bağlı Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Kutbettin Kaya, “Ben Kıyıdüzü köyünde hayvancılık yapıyorum. Bende 600 tane hayvan var. Ben 15 kilometre Nemrut Dağı’na gidiyorum, 15 kilometreden sonra geri dönüş yapıyorum” dedi.

Çoban Murat Alican ise Kıyıdüzü köyünde çobanlık yaptığını belirterek, “Biz mecburen 15 kilometre yol yürüyoruz Nemrut’a gitmek için, koyunları otlatmak için. Ekmeğimizin peşindeyiz. Biz mecburen bu tozlu yolu kullanmalıyız. Yani ekinlere, buğdaylara, köylülere zarar vermemek için mecburen bu tozlu dereyi kullanıyoruz. İnşallah 15 gün sonra ekinler kalkınca bizler de artık dereden tepeden giderek bu tozlu yoldan kurtuluruz ve rahat ederiz” ifadelerini kullandı.

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