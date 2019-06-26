POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu "AK Partililere kapımız açık"

Temel Karamollaoğlu AK Parti'den birçok kişinin Saadet'e geçeceğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DW Türkçe'de Nevşin Mengü’nün konuğu oldu.

23 Haziran'da yapılan ve Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İBB Başkanlık seçimlerinden ve Türkiye'de bir kesim tarafından kurulması muhtemel olan yeni parti iddialarına değinen Saadet Lideri, önemli açıklamalarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, Nevşin Mengü'nün "Sizinle temas eden AK Parti milletvekilleri var mı?" sorusuna "AK Parti'den kopuşlar başladı ve kapılarımız onlara açık. Büyük bir kısmı bize gelecek samimi olarak inanıyorum" şeklinde cevap verdi.

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