Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs duvara çarptı: 10 ölü

Jandarmanın 'dur' ihtarında bulunduğu minibüsün sürücüsü, kaçtı. Aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, kavşaktaki dükkana daldı. Kazada, koltukları olmayan, penceresiz minibüsün içine doldurulan yabancı uyruklu kaçaklardan 10'u öldü, 30'u da yaralandı.

'Dur' ihtarı

Kaza, saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için kullandığı güzergahlardan biri olan Meriç ilçesinin Büyük Doğanca Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önlem aldı. Ekipler, sabaha karşı bölgeden geçen minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.