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Yol verdiği sürücüyle tartıştı araçlara çarparak takla attı

Bahçelievler’de cadde üzerinde sokaktan çıkan araca yol veren otomobil sürücüsü, tartıştığı sürücüye kızıp sokağa hızlı bir şekilde girince park halindeki araçlara çarparak takla attı. Ters dönen aracın içerisindeki 1’i kadın 3 kişi vatandaşlar tarafından çıkartılırken, ilginç kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Bahçelievler Kocasinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerinden sokağa girmek isteyen otomobil sürücüsü, sokakta çıkan başka bir araçla karşı karşıya kaldı. Bir süre sonra geri manevra yaparak sokaktaki araca yol veren sürücü, yanından geçen aracın sürücüsü ile kısa süreli bir sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından sinirlenen otomobil sürücüsü, bir anda gaza basarak sokağa girince manevra hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki üç araca çarptıktan sonra havalanıp takla attı. Çarpa sonucu 1’i kadın 3 kişi ters dönen araçta mahsur kaldı. Kazayı gören ve sesleri duyan vatandaşlar koşarak aracın başına geldi. İçeride mahsur kalanları gören vatandaşlar, onları tek tek araçtan çıkartarak kurtardı. Olayın ardından araçtan çıkartılan kişiler kazanın şokunu yaşarken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonucu şans eseri ölen ya ada yaralanan olmazken, 4 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

YOL VERDİĞİ SÜRÜCÜYE KIZDI TAKLA ATTI

Görüntülerde, bir araç sokak arasında diğer araç ise cadde üzerinde bekliyor. Bir süre bekledikten sonra cadde üzerindeki sürücü sokak arasındakine yol veriyor. Sokaktan caddeye çıkan sürücü ile caddede bekleyen sürücü sözlü tartışıyor. Tartışmanın ardından sokaktan çıkan sürücü giderken, cadde üzerindeki sürücü ise hızla sokağa giriyor. Ancak park halindeki araca çarpan sürücü bir iki araca daha çarparak takla atıyor. Ters dönen aracı gören vatandaşlar koşarak geliyor. İçeride mahsur kalan 3 kişi vatandaşlar tarafından çıkartılıyor.

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