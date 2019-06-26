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Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Diyarbakır’ın hani ilçesinde etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, geçtiğimiz yıl Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edildiği olayın faili olduğu belirlendi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 25 Haziran 2019 Salı günü Hani ilçesi Aşağıturalı mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubundan birisinin, 19 Mart 2018 tarihinde Hani ilçesi Topçular karayolunda 45 E 6753 plakalı araca saldırı sonucu Jandarma Uzman Çavuş Sergen çakmak ile güvenlik korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayının faili olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Aynı teröristin, 1 Haziran 2017 tarihinde Hani ilçesi Yukarıturalı Mahallesi’nde meydana gelen bölücü terör örgütü mensuplarına ait malzeme ele geçirilmesi olayı, 13 Ekim 2018 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli köyünde el yapımı patlayıcı malzeme ele geçirilmesi olayını gerçekleştiren terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

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