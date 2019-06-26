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İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü "Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı"

Ünlü türkücü İsmail Türüt, İstanbul seçimleri için AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım için türkü besteledi. Türküdeki, "Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı." sözleri ise dikkat çekti.

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, 23 Haziran İstanbul seçimleri için 'ittifak' isimli bir türkü besteledi. 23 Haziran İstanbul seçimleri yaklaşırken, şarkıcı Türüt, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Binali Yıldırım için türkü besteledi.

"VATAN AŞKI KUTSALDIR"

Türkünün sözlerinde "Vatan aşkı kutsaldır değişir mi bir anda, hazır mısın İstanbul 23 Haziran'a, Karşınızda Binali İstanbul'un mimarı, mükemmel zirve yapmış siyasi itibarı. Sağ yanında hükümet, sol yanında devlet var, Cumhur İttifakının arkasında millet var" ifadeleri yer alıyor.

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