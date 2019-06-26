GÜNCEL

Hatay'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Mahallesi’nde bir işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi üzerine iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Taraflar daha sonra ceplerindeki bıçakları çıkararak kavgaya tutuştu. Bıçaklı kavgada Y.S. ve B.S. kodlu şahıslar yaralanırken, karşıt gruptan da ismine ulaşılamayan bir şahıs ise ağır yaralandı. 

Olay sonrası yaralılardan ikisi motosikletlerle Eski Antakya Devlet Hastanesine götürülürken, ağır yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, polis olay yerinde geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti'nin kaybetme nedenleri
23 Haziran'ı bilen anketçi Bekir Ağırdır'a göre AK Parti'nin kaybetme nedenleri
Vedat Muriç transferinde flaş gelişme
Vedat Muriç transferinde flaş gelişme
Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu
Öğretmen Ayşe Çelik'in akıbeti belli oldu
Darbe girişimi Kara Harp Okulu davasında kararlar açıklandı
Darbe girişimi Kara Harp Okulu davasında kararlar açıklandı
İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu
İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yol verdiği sürücüyle tartıştı araçlara çarparak takla attı
Yol verdiği sürücüyle tartıştı araçlara çarparak takla attı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı başlangıcı tarihi
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı başlangıcı tarihi
İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü "Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı"
İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü "Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı"
Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı
Motosikletiyle kadına çarptı, yaralı halde bırakıp kaçtı
Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları
Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları
İstanbul'da genç kadın başına poşet geçirilerek öldürüldü
İstanbul'da genç kadın başına poşet geçirilerek öldürüldü
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi