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Adana'da duygulandıran görüntüler! Çocukların tatlı tezgahı devrilince

Adana'da ekmek parası kazanmak için tatlı satan iki çocuğun tezgahları devrildi. Olay yerinden geçen vatandaşlar, tezgahı devrilen çocuklara yardım ederek teselli etti.

Adana'da tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Tatlılar yere dökülürken, bu sırada çocukların yanına gelen iki kişi, onlara para verip, saçlarını okşayarak teselli etti.

Tatlılar yola döküldü

Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Yan yatıp, camı kırılan tezgahtaki tatlılar yola döküldü.

Çocuklara para verdiler

Üzgün oldukları görülen çocuklar, tatlıları toplamaya çalışırken, yanlarında duran araçtan iki kişi indi. Bu kişiler, çocuklara para verip saçlarını okşayarak onları teselli ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

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