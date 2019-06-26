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Sulama kanalına düşen şahıs boğuldu

Samsun’un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen 65 yaşındaki şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekel emeklisi Mahmut Göçmen (65), ailesi ile birlikte saat 06.00 sıralarında ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Derbent Baraj kapaklarının yanında bulunan ormanlık alana pikniğe gitti. Mahmut Göçmen’in eşi evden getirdiği yastık yünlerini yıkamak için eşinden kanaldan su almasını istedi. Yastık yünlerini yıkayan eşine kanaldan su taşıyan Göçmen, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Mahmut Göçmen’i kurtaramayan ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sulama kanalına gelen suyu kestirerek Samsun deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları, AFAD ve itfaiye ekipleri kanalda akıntıya kapılan Mahmut Göçmen’i arama çalışmaları başlattı. 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda kanalda 5 kilometre ileride şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Göçmen’in cesedi, Doğankaya Mahallesi çıkışında sulama kanalında bulunarak çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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