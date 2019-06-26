Devlet Bahçeli "Teröristbaşının mektubundan fayda umdu diyen namerttir"

"MHP hiçbir sözünü inkar etmemiştir, ne dediysek yaparız. Çizgimizde bir kırıklık görülmeyecektir." diye konuşan Bahçeli, "Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik, onun yanında durduk, üzerimize düşeni kararlılıkla yaptık" ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın mektubuyla ilgili de açıklama yapan Bahçeli, "HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Mitil atacağız" sözleri

-MHP İstanbul'da doğrunun, dik duruşun, milli bekanın safında sağlam şekilde yerini almıştır. Malum çevreler mitilimizi duydukça militanlaştılar. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP sözünü tuttu.

Öcalan'ın mektubu

-MHP ile teröristler arasında en ufak bağ kurmak iblisin oyununa gelmektir. Ya HDP ya Kandil bunların arasında fark yoktur. Yaşananlar PKK'nın çözülme sürecinde olduğunun işareti olarak değerlendirilmelidir. Terörist başının mektubuna onay verdiğimizi söylemek ahlaksız bir iftiradır. Bu mektuptan fayda uman namerttir. MHP'nin teröre bakışı nettir, değişmesi imkansızdır. Bizim söylediğimiz şudur; HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil bunların aralarında fark yoktur. HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir.