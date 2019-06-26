Mado cinsel ilişki videosu ortalığı ayağa kaldırdı açıklama geldi

Ataköy Marina’daki bir işletmenin teras katında seks skandalı yaşandı. MADO'nun üst katındaki mekanda bir çift gün ortasında herkesin içinde oral seks yaparken kameraya yansıdı.

Edep sınırlarını aşan görüntüler sosyal medyaya 'Mado'da yaşandı' diye yansıyınca ünlü markadan açıklama geldi. MADO 'mekanın' kendileriyle ilgisinin olmadığını duyurdu.

MADO açıklamasında şu bilgiler verildi:

"Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul’daki bir mekanda yaşanan olayın MADO’ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."