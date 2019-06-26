İstanbul Esenyurt'ta oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak!

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özen ailesinin, 5 yaşındaki çocukları C.D.Ö. arkadaşlarıyla oyun oynamak için sokağa çıktı. Aynı sokaktaki bir apartmanın kapısının önünde oynarken rahatsız olan kadın, dışarıya çıkıp çocuğu dövdü. Olayı gören mahalle sakinleri, aileye haber verdi. Bu sırada aileye misafirliğe gelen Ahmet Taygur da aracına doğru yürürken, kadını ve yanındakiler tarafından darp edilip yerde tekmelendi. Taygur'un kolu ve parmakları kırıldı.. Bağrışmaları duyan 16 yaşındaki Yeşim Özen, kardeşini kurtarmak için sokağa koştu. Bunun üzerine, Levent Genç isimli kişi, kızın üzerine koşup uçan tekme attı. Yeşim Özen, aldığı darbe sonrası bir anda kendini yerde buldu. Hızını alamayan saldırgan, kızın saçlarından tutup yerde sürükledi. Çocuklarını kurtarmak isteyen anne Gülşen Özen'e de yumruklar ve sopalarla saldırdılar.