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Arkadaşının tırmandığı ağaçtan düşmesini saniye saniye kaydetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde mesire alanında tırmandığı ağacın kırılması sebebiyle yere düşerek yaralandı. O anlar ise yaralanan vatandaşın arkadaşı tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Dere Mesire alanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Sümmani Yılmaz, arkadaşları ile birlikte mesire alanına gitti. Mesire alanında Yılmaz, bir arkadaşı ile ağaca tırmanmak için yarışma kararı aldı. Arkadaşıyla yarışmak için ağaca doğru koşan Yılmaz, yan yana bulunan ağaçlardan birisine tırmanmaya başladı. Arkadaşı bir süre sonra yarışı bırakırken, Yılmaz, yaklaşık 5 metre yukarı tırmanmayı başlardı. Bu sırada ağacın gövdesinin bir anda kırılması sonucunda Yılmaz, 5 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören arkadaşları hemen Yılmaz’ın yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

HASTANELİK OLAN MACERAPERESTTEN GÜLDÜREN SÖZLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz olay anını anlatarak, “Bir enerji patlaması oldu. Ağaç da güzeldi. Arkadaşla birlikte tırmanmaya başladık. Arkadaş bir süre sonra bıraktı, ben yukarı çıktım. Askerde de komandoydum zaten. Ağacın tepesinde barfiks çekmek istedim ama dal birden gitti. Gözümü hastanede açtım. Ben öldüm sandım ama yiyecek ekmeğimiz varmış. Öldürmeyen Allah, öldürmüyor” dedi.

Olay anı saniye saniye görüntülendi.

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