GÜNCEL

Şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım

Emniyet şeridinden giderken görüntülenen şarkıcı Berkay, "Yine olsa yine yaparım" diyerek kendini savundu.

Bir vatandaşın Emniyet şeridini ihlal eden Şarkıcı Berkay'a tepkisini video çekerek tepki göstermişti. Berkay tepki çeken video ile ilgili açıklama yaptı.

"EVLADIM İÇİN YİNE OLSA YİNE YAPARIM"
Eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte görüntülenen Berkay gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Emniyet şeridini ihlal ettiği görüntüleri hatırlatılan Berkay, "Abi şimdi yaptığım hatayı savunacak kadar eğitimsiz değilim. O bir hata ama şöyle bir şey söz konusu. O gün biz Özlem'le evimizde değildik Arya'nın da süt ve süt ürünlerine alerjisi var Özlem'in annesi bizdeydi. Bize resim attı. Yüzünün bir tarafı kızarmış sanırım sütlü bir şey yedi. O şeridi kullanmak zorunda kaldık. Hatta bir polis arkadaşımızdan da rica ettik "Allah korusun acil bir durum olabilir evladımla ilgili bize yardımcı olabilir misiniz" diye. Ben de acil bir durum için kullandım. Ha bu arada doğru olduğunu söylemiyorum ama bir daha olsa bir daha yaparım. Çünkü o an evladıma ulaşmam lazımdı. Annesi de ben de son derece panik haldeydik. Allah da kimseye böyle panik anları yaşatmasın" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
THY ortak olduğu Opet'i bıraktı Demirören'in Total'inden yakıt alacak
THY ortak olduğu Opet'i bıraktı Demirören'in Total'inden yakıt alacak
Devlet Bahçeli'den Canan Kaftancıoğlu'na: Kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracak
Devlet Bahçeli'den Canan Kaftancıoğlu'na: Kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracak
Devlet Bahçeli'den Öcalan mektubu açıklaması! Nagehan'a satılık dedi
Devlet Bahçeli'den Öcalan mektubu açıklaması! Nagehan'a satılık dedi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde 1 asker şehit
Zeytin Dalı harekat bölgesinde 1 asker şehit
ABD'nin Doğu Akdeniz tasarısına Türk F-16 pilotlarından manidar yanıt
ABD'nin Doğu Akdeniz tasarısına Türk F-16 pilotlarından manidar yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TOKİ Başkanı Bulut: "Son 16 yılda İstanbul genelinde inşa edilen konut sayısı 161 bin 764'tür"
TOKİ Başkanı Bulut: "Son 16 yılda İstanbul genelinde inşa edilen konut sayısı 161 bin 764'tür"
Washington'da 'Fener Ol' gecesi
Washington'da 'Fener Ol' gecesi
Bedelli askerlik süresi ne oldu yeni askerlik açıklaması
Bedelli askerlik süresi ne oldu yeni askerlik açıklaması
Yalova’da susturuculu silahla saldırı
Yalova’da susturuculu silahla saldırı
İstanbul Esenyurt'ta oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak!
İstanbul Esenyurt'ta oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak!
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
Otomobil sahili aşıp dereye uçtu
Otomobil sahili aşıp dereye uçtu
İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi fayton kullanımını yasakladı