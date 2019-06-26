Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar

Bismil'de faaliyet gösteren bir beton firmasınca daha önce taşınan 5 bin ton kum yığınına kırlangıçların yuva yaptığını gören işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Firma yetkilileri, bunun üzerine beton yapımında kullanılacak kumun kullanımını erteledi.

Ek maliyeti göze alan firma yetkilileri, kiralanan iş makineleriyle kum ocağından yeniden kum taşınması kararı aldı.

Kırlangıçların yavrularını da arada bir kontrol eden firma yetkilileri ve çalışanları, yuvadan zaman zaman düşen yavruları da zarar görmemeleri için tekrar yuvaya bırakıyor.

"Yuva yıkanın yuvası olmaz"

Başaran Grup Yönetim Kurulu üyesi Halil Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında işlerin yoğun olmadığı bir dönemde kırlangıçların bekletilen kumun üzerinde yuva yaptığını fark ettiklerini söyledi.

Bu nedenle kumu kullanmak istemediklerini ifade eden Başaran, tekrar kum taşınması için kamyon ile kepçe kiraladıklarını belirtti.

Başaran, kumda 80 santimetre derinliğe yapılan yuvaların her birinde 4-5 yavru bulunduğuna işaret ederek, "Bunlar bizim misafirimiz. En fazla iki ay burada kalıp gidecekler. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sonuçta Allah'ın bize emanetleri. Yani aslında bütün canlara, bütün hayvanlara sahip çıkmamız lazım, sadece kuşlar değil." dedi.