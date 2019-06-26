Faik Öztrak'tan Ömer Çelik'e sert tepki

"Milletin verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışanlar bunun hüsranını yaşayacaklardır" diyen Öztrak, “Haziran bir dönüm noktasıdır. Milletin verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışanlar bunun hüsranını yaşayacaklardır. Hükümet ülkenin gerçek gündemlerine dönmeli, ekonomi ile ülkenin güvenliği ile ilgilenmelidir. Bıraksınlar belediyeleri belediye başkanları yönetsin” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı hakkında BM tarafından hazırlanan rapor açıklandı. AK Partili Ömer Çelik de çıktı sayın Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesi gerektiğini belirtmiştir. Madem sayın Çelik ve iktidar bu raporlardan memnundur. Bir kere raporda Türkiye'nin bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmediğinin altını çizmektedir.

Rapor cinayete ilişkin hem Türkiye'nin hem de Suudi Arabistan'ın uluslararası standartları karşılamadığı yönündedir. Raporda cinayet ihbarı geldiği anda konsolosluk binasına girebileceğini, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosu hakkında işlem yapabileceğini bunların dışında araçlarında da arama yapabileceğini bunlara Viyana Sözleşmesi'nin hak tanıdığına dikkat çekilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Suudi elçinin ülkesine dönmesine göz yummuş, dokunulmazlığı olmamasına rağmen aramamış. Aramak için 2 hafta Suudi Arabistan'dan izin beklemiştir. Bu süre zarfında da suç mahalline temizlenmesine imkan tanımıştır.

Sayın Çelik'e tavsiyem kendi genel başkanına ve yetkili kurullarına raporda dikkat çeken şu 2 değerlendirme ile okumasıdır. Birincisi Birleşmiş Milletler raportörü Türkiye'nin yürüttüğü soruşturma ya suç mahali kontrol eden Suudi Arabistan'ın bölgesi dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gölgesinin düştüğünü belirtmektedir.