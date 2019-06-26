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26 Haziran Türkiye Gündemi

26 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Bahçeli'den Öcalan mektubu açıklaması

Bahçeli, "HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayınadeste mesajı
teröristbaşı tarafından kabul görmemiştir." ifadelerini kullandı.

100 bin askeri heyacan sardı!

Hulisi Akar: "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması
için gerekli çalışmalaryoğun şekilde devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Kavuncu seçim gecesi İmamoğlu ile yaşananları anlattı!

Kavuncu: "Türk milletinin istediği değişimi Millet İttifakı olarak biz gerçekleştirdik. Bundan sonra da Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bir şekilde yönetmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu için İBB devir teslim töreni yarın 18.30'da yapılacak!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İBB Başkanlığı
devir teslim töreni yarın 18.30'da yapılacak" denildi.

Faik Öztrak'tan Ömer Çelik'e sert tepki!

Öztrak "Geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı hakkında BM tarafından hazırlanan
raporda Türkiye'nin bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmediğinin altını
çizmektedir. Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'ndan özür dilenmesi gerekmektedir."

'Fener Ol' kampanyasında toplanan para açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığını açıkladı.

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