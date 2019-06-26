YEREL

Şanlıurfa'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesinde meydana gelen olayda; Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı.

Valilikten açıklama yapıldı

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesinde, 26 Haziran 2019 günü saat 11.00 sıralarında, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavganın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, şu ana kadar olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Selçuk Bayraktar açıkladı! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi
Selçuk Bayraktar açıkladı! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a çağrısını yineledi
Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a çağrısını yineledi
Avrupa'nın devleri Muhammed Şengezer'in peşinde
Avrupa'nın devleri Muhammed Şengezer'in peşinde
Şanlıurfa'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
Şanlıurfa'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
Ekşi'de ifşa oldu İBB görevine son verdi
Ekşi'de ifşa oldu İBB görevine son verdi
Abdülkadir Parmak'a teklif yağıyor
Abdülkadir Parmak'a teklif yağıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakaretler yağdıran İBB çalışanının işine son verildi
Hakaretler yağdıran İBB çalışanının işine son verildi
İstanbul'da metroda başörtülü kadına çirkin sözler
İstanbul'da metroda başörtülü kadına çirkin sözler
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
İstanbul Tuzla’da feci kaza 10 yaralı
İstanbul Tuzla’da feci kaza 10 yaralı
Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı
Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
THY'nin ilk rüya uçağı Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı
THY'nin ilk rüya uçağı Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı